В Киеве презентовали книгу члена РАН Толочко о становлении Украины со времен Руси

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Книгу "От Руси до Украины" иностранного члена Российской академии наук (РАН), академика Национальной академии наук (НАН) Украины Петра Толочко, посвященную истории формирования и развития Украины со времен Древней Руси до наших дней, а также ее неразрывной исторической связи с русским народом, представили в четверг в Доме актера в Киеве.

"Книга "От Руси до Украины" писалась на протяжении всей моей творческой жизни. Я начал ее делать частично еще 30 лет назад, - отметил на презентации автор. - Меня беспокоило, что что-то с нашей исторической памятью не то. С одной стороны, это забытье нашей исторической памяти, а с другой стороны, - желание накинуть современные понятия на исторические термины".

Толочко рассказал, что в книге, кроме прочего, рассматривается появление термина "украинец": как он зародился, а также когда произошло становление украинской нации. "Когда мы стали Украиной в политическом значении? Это 1917 год - после развала Российской империи. А процесс становления украинцами начался в 19 веке, со времен [поэта] Тараса Шевченко. Но окончательно мы стали украинцами в 20 веке, в 1920-1930-х годах, когда на Украине железной рукой коммунистов состоялась украинизация, и мы все заговорили на украинском языке", - отметил он.

Книга всей жизни

"Петр Петрович - ведущий историк-медиевист, археолог в славянском мире, он изучал древний Киев, Киевскую Русь всю жизнь и говорит об этой книге как о своем научном завещании", - рассказал в беседе с ТАСС в четверг издатель книги Дмитрий Бураго.

Книга апеллирует к огромному количеству исторических материалов и основана на них. "Целый ряд глав издания, а всего их восемь, - от становления Киевской Руси до последней главы, которая называется "Будущее без прошлого", - анализирует основные этапы развития территории, включая княжеский, польско-литовский, казацкий, советский и суверенный периоды развития Украины. Причем анализ включает не только политические особенности формирования государства, но и этнические", - рассказал Бураго. Он добавил, что содержание издания "расходится с трендовой доктриной нынешнего украинского времени", но подчеркнул, что "в том и есть суть настоящей науки, которая не обслуживает те или иные политические веяния, а занимается своим предметом ответственно".

В книге Толочко ставит вопрос об этике трактовки исторических фактов, в том числе в современных школьных учебниках по истории Украины, а также критикует попытки отрицания фактов неразрывных связей развития Украины с Россией. В частности, говоря об отношении нынешнего Киева к советскому периоду, автор книги замечает: "Сегодня в нашей родной независимой Украине делается все, чтобы вытравить из нашей памяти советский период, предать его забвению, аморальности. А ведь там жили наши предки, родители, они нам передали одну из самых развитых в Европе стран. А что мы из нее сделали сегодня?" - риторически заключил Толочко.