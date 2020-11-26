Синоптики прогнозируют снегопады и дожди на северо-западе и в центре России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Интенсивные снегопады, дождь и гололед прогнозируются в ближайшие дни в Мурманской, Архангельской областях и Карелии. Кроме того, непогода идет в Московскую, Ярославскую, Калужскую и Смоленскую области, сообщил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Неблагоприятные погодные условия в Мурманской области и Карелии: сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, налипание мокрого снега и гололед. Аналогичная ситуация в Архангельской области", - сообщил он.

По словам Вильфанда, мокрый снег, дождь и налипание мокрого снега, но менее интенсивные, также ожидаются в ближайшие дни в Московской, Ярославской, Калужской и Смоленской областях. "Неблагоприятная и тоскливая погода, я бы сказал", - заключил метеоролог.