Власти Аргентины остановили пропуск посетителей на церемонию прощания с Марадоной

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Аргентины приняли решение остановить пропуск в президентский дворец жителей страны, пришедших в четверг на церемонию прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу Диего Марадоной. Как передает корреспондент ТАСС, перед зданием стоит большая толпа, однако уже как минимум 40 минут внутрь никого не пускают.

У входа во дворец стоит несколько десятков стражей порядка. Пришедшие на гражданскую панихиду граждане шумят, поют гимн Аргентины и скандируют имя Марадоны. На данный момент неизвестно, будет ли вновь открыт проход к телу экс-футболиста. По информации телеканала Todo Noticias, гроб унесли из зала, где он находился до этого.

Церемония прощания началась в 06:00 (12:00 мск) и сначала проходила относительно спокойно. Однако после 14:00 (20:00 мск) в центре города начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны. Ждавшие в очереди горожане начали убегать от шума пуль и снесли часть ограды. Операция по обеспечению безопасности вышла из-под контроля, после чего доступ во дворец был закрыт. Задержаны не менее трех человек. Есть сообщения о пострадавших.

Ранее портал Infobae сообщил, что церемония прощания, которая изначально должна была закончиться в 16:00 (22:00 мск), будет продлена до 19:00 (01:00 мск).