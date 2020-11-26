Умер фотограф ТАСС Валерий Матыцин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Российский фотожурналист, фотокорреспондент ТАСС Валерий Матыцин умер в Ростове-на-Дону на 71-м году жизни после болезни. Об этом сообщила ТАСС его дочь Светлана Матыцина.

Матыцину было 70 лет, почти 34 года он проработал в ТАСС.

Валерий Матыцын пришел в ТАСС в 1986 году. Работал на Севере, в 1995 году переехал с семьей в Ростов-на-Дону. Освещал военные действия на Кавказе в 1990-х и на Донбассе в 2014 году. С 2000 года постоянно работал на кинофестивале "Кинотавр".

Имеет награды: медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, крест "За службу на Кавказе", медали "За укрепление боевого содружества", "За принуждение к миру". Получал благодарности президента РФ в 2000 и 2008 годах.

Участник международных конкурсов профессиональной фотографии World Press Photo в Голландии. Дипломант международных и отечественных фотовыставок. Организовывал несколько персональных выставок. Издал несколько фотоальбомов.