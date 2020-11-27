Приморье получило последний транш от Фонда развития Дальнего Востока на борьбу с пандемией

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Приморский край получил последний транш программы Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) - 30 млн рублей - для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Чекунков прибыл во Владивосток утром 23 ноября по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам.

"В начале года реализовывалась программа борьбы с коронавирусной инфекцией еще по линии Фонда развития Дальнего Востока, который я тогда возглавлял. Мы почти на миллиард рублей тогда доставили средств индивидуальной защиты для медиков. Остаток от этой программы - последние 30 млн [рублей] - экстренно прямо вчера уже поступили на счета края", - сказал Чекунков.

Он уточнил, что средства будут направлены медикам, которые работают с больными с коронавирусной инфекцией. "Чтобы этот катаклизм не сказался на их работе по защите города от коронавирусной инфекции, несмотря на эту чрезвычайную ситуацию", - сказал глава министерства.

За минувшие сутки в Приморском крае подтвержден 231 случай коронавируса, всего с начала эпидемии им заразились 20 994 человека. Выздоровели 15 128 пациентов, в том числе 143 за прошедшие сутки.