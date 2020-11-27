Генконсульство Норвегии в Мурманске откроется 7 декабря

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске, закрытое с 23 ноября, возобновит работу для посетителей с 7 декабря. Об этом сообщается в пятницу на официальной странице диппредставительства в социальной сети "ВКонтакте".

"С понедельника, 7 декабря, мы снова будем принимать обращения посетителей, с понедельника по пятницу 10:00 - 16:00, но только по предварительной записи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях пандемии Генеральное консульство Норвегии в Мурманске серьезно относится к санитарно-эпидемиологическим мерам. Ранее сообщалось, что диппредставительство временно приостановило свою работу с 23 ноября до особого распоряжения.

В марте в связи с ситуацией с коронавирусом и закрытием границ генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно приостановило выдачу удостоверений приграничного жителя, визовый отдел был закрыт с 16 марта до дальнейшего уведомления.