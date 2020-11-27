В Москве усилят амбулаторное звено системы здравоохранения из-за пандемии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы примут ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена системы здравоохранения в условиях пандемии. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"И мы приняли ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена. Во-первых, на сегодняшний день принято решение, что мы открываем дополнительных 12 КТ-центров, они в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным с коронавирусом, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарств. Во-вторых, на работу в поликлиники у нас направлено 300 сотрудников МФЦ, которые усилят колл-центры поликлиник", - сказала Ракова.

По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции на сегодняшний день остается весьма напряженной. "Сегодня мы зафиксировали так называемый антирекорд вновь выявленных случаев заболевших. Также всю последнюю неделю мы видим рост госпитализаций, в среднем мы госпитализируем от 1,5 тыс. до 1,7 тыс. в сутки. Это больные в средней тяжести и тяжелой, которые поступают в стационары, занимающиеся лечением больных с коронавирусом", - добавила заммэра.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 585 095 случаев заражения, из них 7 918 за последние сутки. Выздоровели 434 902 человека, умерли 8 680.

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