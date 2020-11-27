Липецкие волонтеры доставят всем находящимся на самоизоляции продукты к новогоднему столу

ЛИПЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Волонтеры в Липецкой области принесут домой продукты для новогоднего стола всем гражданам, которые находятся на самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Чтобы не лишать липчан возможности приобрести продукты к праздничному столу в предновогодние дни с максимальной нагрузкой будут трудиться волонтеры: именно они смогут обеспечить желающих всем необходимым", - сказал Артамонов. Он отметил, что заявки на доставку продуктов самоизолированные жители области смогут подать через единую диспетчерскую службу региона.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, для профилактики распространения коронавируса в области в предновогодние дни не будут проходить продовольственные ярмарки. "С новогодними банкетами и корпоративами вопрос открытый, пока санитарные врачи их проводить не рекомендуют, но если ситуация с заболеваемостью ухудшится, то их могут запретить вообще", - заметили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Липецкой области было зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавирусом. За сутки от COVID-19 и сопутствующих причин в области умерли шесть человек.