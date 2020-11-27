В России официально закрыли пожароопасный сезон

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в России официально закрыт, при этом в ряде регионов ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться сложной. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС по итогам заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством министра Евгения Зиничева.

"На сегодняшний день пожароопасный сезон официально закрыт. Несмотря на масштабную работу по предупреждению пожаров в лесах и оперативное реагирование на их возникновение, в ряде регионов ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться сложной", - сказали в пресс-службе.

Зиничев отметил, что "если предпринимаемые масштабные меры не приводят к должному результату, то необходимо в целом кардинально поменять подход к вопросу пожарной опасности в лесах". "При его рассмотрении необходимо учесть более широкий спектр вопросов: экономические, мотивационные и другие", - отметил он.

В МЧС добавили, что в 2021 году пожароопасный сезон начался раньше обычного.

Выжигание сухой травы

Почти 75% случаев возникновения лесных пожаров на территории России в текущем году произошло из-за выжигания сухой травы.

"Почти 70% от всей площади, пройденной огнем на землях лесного фонда в 2020 году, приходится на Республику Саха (Якутия). Основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности на землях лесного фонда. Почти 75% случаев - это выжигание сухой растительности", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что виной этому послужили человеческий фактор, безответственность и безнаказанность. При этом в 2020 году в десяти регионах лесных пожаров удалось избежать, благодаря надзорным мероприятиям. В текущем году, добавили в ведомстве, первый лесной пожар был зарегистрирован на территории Карачаево-Черкесии еще в начале января. Уже к апрелю пожары были зафиксированы в 45 регионах. При этом с начала года режим ЧС регионального характера вводился 10 раз в 8 субъектах, муниципального характера - 90 раз в 25 субъектах.

Ранее МЧС России разработало проект по ужесточению наказания за пожары, которые возникают по неосторожности и приводят к уничтожению или повреждению чужого имущества в крупном размере. Наказание может составить до трех лет лишения свободы, а при особо крупном ущербе - до четырех лет. Проект федерального закона разработан по поручениям президента и правительства РФ.