Россия может начать поставки вакцины от коронавируса в Венгрию в декабре

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Венгрия получила документацию по российский вакцине от коронавируса. Об этом заявил в пятницу глава МИД страны Петер Сийярто, передает агентство Bloomberg .

В свою очередь, как информировало агентство Reuters со ссылкой на Сийярто, Россия позволит венгерским специалистам наблюдать за процессом производства вакцины "Спутник V", что способствует ускорению принятия решения относительно ее использования. По данным Bloomberg, РФ может начать поставки вакцины в Венгрию в декабре.

Сийярто заявил, что Венгрии нужна качественная вакцина от коронавируса, а вопрос о том, где она произведена, имеет второстепенное значение.

"Венгрия отвергает любые формы лоббирования в вопросе приоритетности вакцины, - отметил он на совместной пресс-конференции с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко после состоявшегося в Будапеште заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. - Вакцина разрабатывается как на Востоке, так и на Западе. Для нас важно, чтобы венгерский народ получил надежную и качественную вакцину, а где она будет произведена - вопрос вторичный".

Как заявил Сийярто, отвечая на вопрос ТАСС, Венгрия стремится локализовать часть производства российской вакцины на своей территории. "Мы ведем переговоры о том, чтобы российскую технологию [производства вакцины] перенять и локализировать в Венгрии хотя бы часть производства", - отметил глава МИД.