Опрос показал, с чем связано количество друзей и подписчиков в соцсетях

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пользователи соцсетей до 24 лет, которые чаще размещают фотографии и истории, а также следят за количеством лайков под своими постами, имеют больше друзей как в онлайне, так и в офлайне. Такие выводы сделали "ВКонтакте" и ВШЭ в своем исследовании, говорится в сообщении соцсети.

В опросе приняли участие больше 10 тыс. человек - представителей поколения Z от 14 до 24 лет, которые проводят значительную часть свободного времени в интернете. "Исследование показало, что у пользователей, которые делятся историями и фото, в среднем больше друзей в интернете и больше близких друзей, чем у тех, кто не использует такие типы контента. У предпочитающих тексты все наоборот - у них меньше друзей в онлайне, при этом по количеству близких друзей они особо не отличаются", - отмечают эксперты.

Кроме того, согласно исследованию, количество друзей и подписчиков связано с контролем за собственным образом в интернете. Так, пользователи, которые следят за лайками под своими публикациями, в среднем насчитывают больше друзей в социальных сетях и близких друзей в жизни. У тех, кто готов удалить свою публикацию, если в течение часа ее никто не оценит, также в среднем больше друзей в соцсетях.

"ВКонтакте" и ВШЭ также выяснили, что забота о созданном образе и контроль за обратной связью влияют на выбор социальных сетей. Респонденты, которые следят за лайками, чаще остальных заходят в VK, Instagram, TikTok, реже - в Facebook. Twitter, "Одноклассники" и YouTube одинаково популярны у тех, кому важна оценка публикаций и кому - нет.

Также те, кто сильнее беспокоится о своем образе, могут провести без соцсетей гораздо меньше времени, считают эксперты. Например, среди следящих за лайками 19% респондентов совсем не могут остаться без связи, а среди тех, кто не следит, - 11%.