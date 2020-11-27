Число зарегистрированных наркозависимых в Пензенской области сократилось вдвое за 10 лет

ПЕНЗА, 27 ноября. /ТАСС/. Число зарегистрированных наркозависимых в Пензенской области сократилось за 10 лет более чем вдвое - с 3 500 до 1 500. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте правительства региона.

"Органами власти всех уровней совместно с гражданским обществом проделана большая работа по борьбе с наркоугрозой, по профилактике немедицинского потребления наркотиков. Во многом благодаря принятым мерам за 10 лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось с 3 500 до полутора тысяч. За этот же период более чем в два раза уменьшилось количество тех, кто совершил преступление в состоянии наркотического опьянения", - цитирует пресс-служба губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по итогам внепланового заседания региональной антинаркотической комиссии.

По его словам, наркобизнес и употребление наркотиков носят скрытый характер, поэтому рано говорить о решении проблемы. За 10 месяцев 2020 года в регионе выявлено более 1 тыс. преступлений в сфере оборота наркотиков, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Из незаконного оборота было изъято более 63 кг наркотических веществ.

Белозерцев отметил, что преступники активно используют бесконтактные формы расчетов, в связи с чем необходимо искать более эффективнее методы борьбы с такими преступлениями и теснее координировать работу силовых структур и ведомств. Как отметили в пресс-службе, губернатор призвал руководителей администраций быть бдительнее на местах, особенно при появлении в сельской местности иногородних лиц, чье поведение вызывает подозрение.

В 2020 году завершает свое действие антинаркотическая стратегия страны, разработанная в 2010 году. 23 ноября 2020 года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Ее целями являются сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков, снижение тяжести последствий их незаконного потребления, формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.