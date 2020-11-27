{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Немецкий вирусолог считает, что в мире распространилась "итальянская мутация" коронавируса

Он считает, что произошло "генетическое изменение" вируса, который стал "заразнее, чем изначальный уханьский вариант"

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Известный в Германии вирусолог Александер Кекуле считает, что в мире сейчас распространилась "итальянская мутация" коронавируса нового типа. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF, выдержки приводит в пятницу газета Weser-Kurier.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По мнению Кекуле, 99,5% всех случаев заражения коронавирусом связаны "с мутацией из Северной Италии". Как считает вирусолог, произошло "генетическое изменение" вируса, который стал "заразнее, чем изначальный уханьский вариант".

"Вирус, который сейчас свирепствует в мире, - это не вирус из [китайского города] Уханя. Это вирус из Северной Италии", - считает вирусолог. "Дело обстоит так, что вирус является вариантом того, который, собственно говоря, впервые появился в Северной Италии", - отметил Кекуле.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
ГерманияИталия
Пандемия COVID-19
Бельгия продлила жесткий карантин до 15 января
Единственным послаблением, которое сделало правительство, стало разрешение открыть все магазины в дополнение к работающим в данный момент аптекам и продуктовым
Читать полностью