Немецкий вирусолог считает, что в мире распространилась "итальянская мутация" коронавируса

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Известный в Германии вирусолог Александер Кекуле считает, что в мире сейчас распространилась "итальянская мутация" коронавируса нового типа. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF, выдержки приводит в пятницу газета Weser-Kurier .

По мнению Кекуле, 99,5% всех случаев заражения коронавирусом связаны "с мутацией из Северной Италии". Как считает вирусолог, произошло "генетическое изменение" вируса, который стал "заразнее, чем изначальный уханьский вариант".

"Вирус, который сейчас свирепствует в мире, - это не вирус из [китайского города] Уханя. Это вирус из Северной Италии", - считает вирусолог. "Дело обстоит так, что вирус является вариантом того, который, собственно говоря, впервые появился в Северной Италии", - отметил Кекуле.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.