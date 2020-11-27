Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вошел в состав бюро Союза машиностроителей РФ

ТАСС, 27 ноября. Глава Тульской области Алексей Дюмин вошел в состав бюро Союза машиностроителей России в ходе расширенного заседания бюро Союза и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов приветствовал участников заседания. Он представил новый состав членов Бюро Союза машиностроителей. В него вошел Алексей Дюмин", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в области создали несколько предприятий машиностроения, которые входят в состав регионального отделения Союза машиностроителей России. "Мощный потенциал промышленных предприятий, научного сообщества и вузов региона способен дать дополнительный импульс развитию промышленности и внедрению передовых технологий в России", - приводит слова губернатора пресс-служба.