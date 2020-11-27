Суд в Петербурге отказал в реабилитации немецкому коменданту Гатчины времен войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Ленинградский окружной военный суд отказал в реабилитации Вегенера Отто Отто, немецкому коменданту Гатчины (Ленинградская область), который в 1948 году был приговорен к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет. Об этом сообщила журналистам в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Президиум Ленинградского окружного военного суда постановил: Вегенера Отто Отто как обоснованно осужденного по приговору Военного трибунала войск МВД по Ленинградской области от 31 августа 1948 г. признать не подлежащим реабилитации", - говорится в сообщении.

Заявление о реабилитации в 2019 году подал гражданин ФРГ Юрген Хоманн, постановление по нему было вынесено в том же году. Как пояснили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города, данный документ публикуется впервые, заседание суда в 2019 году было закрытым.

Приговором военного трибунала войск МВД Ленинградской области от 31 августа 1948 г. установлено, что Вегенер, состоя на службе в немецко-фашисткой армии в чине подполковника, в сентябре 1941 г. был назначен ортскомендантом временно оккупированного нацистами г. Гатчины Ленинградской области. В период с сентября 1941 г. по май 1943 г. Вегенер чинил злодеяния в отношении мирных советских граждан, установил каторжный режим, за нарушение которого вешались и расстреливались граждане. Только в 1941-1943 гг. по приказам Вегенера было расстреляно и повешено около 30 мирных жителей города.

"В ходе судебного следствия Вегенер, подтвердив свое отношение к предъявленному обвинению и свои показания на предварительном следствии, пояснил, что он устанавливал в Гатчине нужные для немецкой армии порядки и фактически являлся "хозяином" города. Несмотря на непризнание Вегенером своей вины, материалы архивного уголовного дела содержат достаточные доказательства совершения им установленных военным трибуналом преступлений против мирных советских граждан", - говорится в материалах дела.