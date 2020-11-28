Глава Чувашии сообщил, что в регионе готова инфраструктура для вакцинации от коронавируса

ТАСС, 28 ноября. Медучреждения Чувашии полностью готовы к вакцинации населения от коронавируса. Об этом в пятницу сообщил глава республики Олег Николаев в прямом эфире телеканала "Россия-24".

"В целом инфраструктура для того, чтобы вакцинировать население при поступлении вакцины, у нас развернута, подготовлена и находится, как говорится, в полной боевой готовности. Врачи обучены, и как только мы получим вакцину, мы тут же это сделаем [начнем вакцинацию]", - сказал он.

Николаев добавил, что в республике еще несколько месяцев назад закупили необходимое оборудование и подготовили пункты вакцинации. "Мы ведем запись тех людей, кто желает вакцинироваться, и составляем соответствующий реестр", - уточнил он.

По словам главы Чувашии, в рамках третьего этапа испытания вакцины "Спутник-V" республика получила небольшую партию. В первую очередь были привиты медики, которые работают с инфицированными пациентами. "Все, кто вакцинировался, перенесли достаточно комфортно. Была у нескольких человек легкая температура, а все остальные хорошо перенесли вакцинацию и сегодня чувствуют себя прекрасно, осуществляют свою трудовую деятельность в "красной зоне", - пояснил Николаев.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, коронавирус в Чувашии выявлен у 12 195 человек. По информации министерства здравоохранения республики, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в республике равен 1,17 (в целом по РФ - 1,04). Показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения - 213,43. Выздоровели 11 164 человека, умерли 265 пациентов с подтвержденной инфекцией.