Власти Аргентины отменили режим обязательной изоляции во всех городах, кроме двух

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Аргентины приняло решение продлить режим обязательной социальной изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, только в двух городах страны, в остальных будут действовать более мягкие ограничения. Об этом сообщил в пятницу президент страны Альберто Фернандес.

"Режим обязательной превентивной социальной изоляции сохраняется только в двух городах - в Барилоче в провинции Рио-Негро и Пуэрто-Десеадо в провинции Санта-Крус. В остальных городах Аргентины действует режим социального дистанцирования. Это решение действует до 20 декабря", - сказал он на пресс-конференции.

По словам президента, в данный момент перед властями стоит задача как можно сильнее снизить количество заражений в стране до наступления марта-апреля. "Очень вероятно, что Латинская Америка и Аргентина столкнутся со второй волной заражений осенью, как это произошло в Европе, поэтому мы должны хорошо подготовиться", - сказал он.

Фернандес отметил, что особое значение будет уделено проведению вакцинации. "Вместе с губернаторами мы думаем, как подготовить инфраструктуру для того, чтобы в январе-феврале привить всех из групп риска", - сказал он. Президент добавил, что власти страны находятся в контакте со всеми производителями вакцин, чтобы гарантировать их скорое прибытие в республику. "Мы также прикладываем все усилия совместно с Россией, чтобы уже в январе-феврале мы смогли привить 10 млн человек вакциной "Спутник V", - добавил он.

Мэр аргентинской столиц Орасио Ларрета в свою очередь на пресс-конференции объявил о новом смягчений карантинных ограничений в городе. В городе, в частности, будут разрешены культурные мероприятия на открытом воздухе с участием до 500 человек и продлены часы работы ресторанов и баров.

Режим обязательной изоляции был введен по всей Аргентине 20 марта. В столице он был отменен с 9 ноября. К настоящему моменту число заболевших в Аргентине превысило 1,4 млн человек, умерли свыше 38 тыс.