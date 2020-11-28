Режим самоизоляции для жителей Приамурья старше 65 лет продлили до 28 декабря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Режим самоизоляции для амурчан старше 65 лет продлили до 28 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области

"Решением оперативного штаба на территории Приамурья продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте 65+. Это дает право работающим амурчанам этой категории на продление больничных листов", - говорится в сообщении. Самоизоляция обязательна для неработающих граждан старше 65 лет, беременных и лиц, имеющим лор-заболевания.

Режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января. В октябре в регионе начали вводить второй этап ограничений, которые, в частности, касаются работы общепита в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында и Шимановск. Введены ограничения на проведение культурных мероприятий учреждениями, подведомственным региональному Минкульту, запрещено проводить спортивные соревнования областного, всероссийского и международного уровней. В Амурской области зарегистрировано 10 914 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 98 человек умерли.