Акция в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала проходит в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Участники несогласованной акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрались на главной площади Хабаровска, пришли менее 150 человек. Об этом сообщила администрация города.

"Сегодня у неработающих фонтанов, расположенных в центре площади Ленина, собрались менее 150 человек", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

По данным администрации, митинги по вечерам и в будни прекратились. Ранее они были ежедневными, начались 11 июля после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство.

"Они [участники акций] находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений на проведение массовых мероприятий. Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур", - говорится в сообщении.

За время проведения митингов в Хабаровском крае пресечено 417 административных правонарушений. По результатам рассмотрения дел судами выписаны 263 штрафа на сумму более 2,8 млн рублей, 75 гражданам назначены административные аресты, 40 - обязательные работы. Акции проходили и в других городах и поселениях региона. Сотрудниками ГИБДД по Хабаровскому краю владельцам транспортных средств вручено свыше 2,1 тыс. предостережений о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.