WSJ: United Airlines начала доставлять вакцину компании Pfizer на склады США и Европы

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Американская авиакомпания United Airlines в пятницу начала доставлять вакцину фармацевтической компании Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе. Как сообщает газета The Wall Street Journal , это делается для того, чтобы как можно скорее начать вакцинацию населения после одобрения препарата регулирующими органами.

По данным издания, United Airlines в сотрудничестве с Pfizer начала осуществлять поставки вакцины чартерными грузовыми рейсами. На данный момент речь идет о складах в американском штате Мичиган и в Бельгии. Позднее планируется осуществлять поставки в штат Висконсин и в Германию.

Для осуществления поставок вакцины авиакомпания запросила у Федерального авиационного управления (ФАУ) США разрешение на перевозку 6,8 тонны сухого льда, что в пять раз больше положенного по закону. Газета подчеркивает, что это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину. ФАУ выдало авиаперевозчику соответствующее разрешение.

На прошлой неделе германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса. Специалисты надзорного органа планируют изучить заявку этих двух компаний, после чего ее рассмотрит коллегия независимых экспертов, заседание которой намечено на 10 декабря. Таким образом, применение вакцины в чрезвычайных ситуациях может быть одобрено к середине декабря. Ранее BioNTech и Pfizer сообщали, что готовы будут приступить к распространению вакцины в течение нескольких часов после ее одобрения.

Компании также начали процедуру подачи заявок в регулирующие органы по всему миру, в том числе в ЕС и Великобритании. Ранее BioNTech и Pfizer сообщили, что показатель эффективности их вакцины составил 95%. Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.