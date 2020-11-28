В Якутии запустили цех по производству медицинских масок

ТАСС, 28 ноября. Цех по производству медицинских масок запустили в Якутске. За одну смену предприятие может производить до 20 тыс. изделий, сообщила пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

"Айсен Николаев посетил цех по производству медицинских масок, открытый резидентом технопарка "Якутия" компанией "Стандарт 14" в микрорайоне Сатал города Якутска. В цехе функционируют четыре станка: два из них автоматические - один производит в минуту 100 медицинских масок, другой - автоматически припаивает 40 ушных петель, два других станка предназначены для припаивания ушных петель вручную. Сегодня за смену цех может производить 20 тыс. штук медицинских масок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что медицинские маски производятся из российских комплектующих, используется антибактериальный и гипоаллергенный материал. Цена маски - три рубля, но при оптовой закупки стоимость может быть ниже.

"Если спрос на продукцию будет высоким, то технопарк окажет помощь в расширении производства - приобретении дополнительного оборудования. Проект способен покрыть потребность республики на 25-30% на первоначальном этапе. Медицинские маски, произведенные цехом, планируется продавать и в других регионах Дальнего Востока", - сообщили в правительстве региона.

По мнению главы республики, потенциал режимов ТОР и технопарка можно использовать для налаживания производства, например, антисептиков.

В Якутии выявлено 19 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 13 233 человека, умерли 283. Якутия находится на втором этапе снятия ограничений в условиях пандемии. Разрешены занятия спортом на улице с некоторыми ограничениями, можно совершать прогулки, одиночные или с членами семьи, работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. Власти просят носить маски в общественных местах и транспорте, с ограничениями работают кафе и рестораны.