Акция "Географический диктант" стартует в шестой раз

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Международная акция "Географический диктант" пройдет в шестой раз с 29 ноября по 6 декабря. В этом году диктант пройдет на рекордном количестве площадок, сообщается на сайте Русского географического общества (РГО).

В связи с пандемией "Географический диктант" претерпел изменения и получил новый формат проведения - дистанционный. Все площадки должны сами решить, в каком формате провести акцию, учитывая при этом рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.

Диктант можно будет написать 29 ноября в 12:00 по местному времени в очном или дистанционном формате, предложенном конкретной площадкой. Пройти его онлайн-версию можно будет на сайте диктанта с 14:00 29 ноября до 14:00 6 декабря.

В этом году акция пройдет в шестой раз. Принять участие в ней можно будет более чем на 6,4 тыс. площадок в России и 111 других странах. "Это рекордное количество за все время существования акции - в прошлом году было 5 469 площадок", - отметили в РГО.

Масштабная просветительская акция "Географический диктант" проводится РГО ежегодно с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала международной.