Портал "Госуслуги" будет автоматически извещать об исполнительном производстве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Извещения в случае возбуждения исполнительного производства будут автоматически приходить пользователям портала "Госуслуги". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Пользователей портала госуслуг будут своевременно информировать о возбуждении исполнительного производства. <...> Ранее для доступа к такой информации в электронном виде нужно было подавать специальное заявление о получении юридически значимых оповещений. Теперь же уведомления об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут приходить автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны зарегистрированного гражданина", - говорится в сообщении.

Портал проинформирует о новой функции при входе в учетную запись. Пользователь также сможет отказаться от новой опции через свой личный кабинет.

Нововведение упростит информирование граждан, которым на основании исполнительных документов предписано погасить долги по алиментам, административным штрафам, налогам. "Оперативная передача извещений, в свою очередь, позволит избежать негативных последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу", - подчеркнули в пресс-службе.

С начала 2020 года законодательно предусмотрена возможность юридически значимого извещения сторон исполнительного производства через личный кабинет на портале "Госуслуги". С 1 августа вся информация о ходе исполнительного производства и любые документы могут быть получены гражданами, а с 1 сентября и юридическими лицами в проактивном формате в личном кабинете на едином портале, сообщал в июле главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.