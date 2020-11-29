В Калмыкии режим ограничений из-за коронавируса продлен до 13 декабря

ЭЛИСТА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса еще на две недели, до 13 декабря включительно.

По данным регионального оперштаба, на воскресенье в республике зарегистрировано 11 658 случаев заражения (плюс 89 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 9 560 пациента (плюс 108 за сутки), умерли 140. В тяжелом состоянии - 20 пациентов, 13 из них находятся на ИВЛ. Занятость коечного фонда по коронавирусу - 48% при нормативе 20% свободных коек. В целом коечный фонд составляет 1,1 тыс. мест.

"Решением регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии продлен период действия ограничительных мер до 13 декабря включительно. Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции", - сообщила пресс-служба главы региона

По оценке оперштаба, республика еще не достигла показателей эпидемиологического благополучия, рекомендованных Роспотребнадзором для перехода на следующий этап снятия ограничений. В Калмыкии сохраняются меры предосторожности в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции, уточнили в пресс-службе. Ограничение работы ресторанов и кафе с 23:00 до 6:00 мск действует с 3 сентября.