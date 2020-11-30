Сумма ущерба от ледяного дождя в Приморье превысила 290 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Сумма затрат на ликвидацию последствий ледяного шторма, который прошел в Приморье 19 ноября, достигла 291 млн рублей и будет продолжать расти. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"291 миллион. Это средства, которые мы потратили уже на ликвидацию [последствий] циклона. Это не полностью подсчитанный ущерб, поскольку ущерб будет гораздо больше", - сказала Щербина в видеоролике.

По ее словам, благотворительная помощь в размере 30 млн рублей уже поступила от Фонда развития Дальнего Востока. Эти деньги пошли на закупку и работу дизельных генераторов, которые будут обеспечивать больницы края в случае отключения электричества, а также на средства индивидуальной защиты и обеспечение подачи кислорода больным.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был ввели режим ЧС регионального уровня. На вечер воскресенья без света в крае оставалось около 2 тыс. человек.