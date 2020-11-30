Москвичи выбрали имя виртуальному помощнику в МЭШ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Виртуальному помощнику в Московской электронной школе (МЭШ) дали имя. Помогать пользователям будет кот по имени МЭШик, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"У виртуального помощника Московской электронной школы появилось имя. Помогать пользователям будет кот по имени МЭШик. Голосование проходило на сайте "Школа большого города" и длилось две недели. Всего было пять вариантов - москвичи выбирали между Гиглавусом, МЭШиком, Котом Ученым (или Котом Умником), МЭШариком и МЭШонком. Чуть более 47% голосов получило имя МЭШик", - говорится в сообщении.

На втором месте оказался Гиглавус - за него проголосовали 42,1% пользователей. Это имя придумали ученики двух московских школ.

"Прозвище для виртуального помощника выбирали в два этапа. Сначала департамент образования и науки попросил москвичей придумать свои варианты. Оставлять их нужно было на страницах ведомства в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram. Кличек было много: это классические кошачьи имена и необычные, например Пинкот, Вик (виртуальный кот) или Кодик", - говорится в сообщении.

Кот МЭШик будет рассказывать ребятам о последних тенденциях в образовании, делиться подборками вебинаров и приложений. Кроме того, виртуальный помощник всегда даст совет, поддержит и порадуется успехам школьника.

МЭШ - это цифровая образовательная платформа с различными полезными сервисами для учителей, учеников, родителей.