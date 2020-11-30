Бойцы студотрядов проведут профориентацию для школьников из отдаленных районов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Бойцы студотрядов проведут профориентационные занятия более чем для тысячи школьников из отдаленных районов Приморского края. Активисты также помогут по хозяйству пожилым, сообщил ТАСС комиссар Приморского регионального отделения организации "Российские студенческие отряды" Руслан Гаджимурадов.

"Сейчас идет этап подготовки волонтеров, формирование десяти отрядов, в каждом из которых будет по 15 человек. На февраль запланированы выезды в десять отдаленных муниципалитетов края. Там часть отряда будет заниматься профориентацией старших школьников - от 15 до 18 лет, а часть - оказывать бытовую помощь пенсионерам и социально незащищенным гражданам, к примеру, колоть дрова, проводить ремонтные работы. Планируем оказать помощь не менее чем по 100 адресам и провести 1-1,2 тыс. уроков профориентации", - сказал Гаджимурадов.

Он отметил, что подобные мероприятия студотряды проводят не первый год, однако впервые получили федеральную поддержку. "Если раньше в подобных выездах мы, скорее, делились с ребятами личным опытом, то в этом году все добровольца пройдут специальное обучение во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, где им объяснят, как проводить профориентацию квалифицированно. Кроме того, мы изучим и донесем до ребят в районах информацию о том, как будет проходить приемная кампания в вузы, ведь из-за эпидемиологической ситуации процедура существенно изменилась", - отметил комиссар Приморского отделения "РСО".

Сейчас опытные бойцы студотрядов, среди которых есть и те, кто в подобных акциях уже участвовал, ведут набор новичков. "К нам поступило около 120 заявок от желающих, с каждым мы побеседуем. По итогу отбора волонтерами станут 40 новых бойцов", - разъяснил Гаджимурадов.

Он отметил, что формат занятий со школьниками будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. "Выезд состоится при любых обстоятельствах. Если обстановка к этому времени обострится, будем принимать меры - проходить тесты на коронавирус за два дня до поездки, как это было перед летним трудовым семестром и, конечно, соблюдать все меры санитарной предосторожности", - сказал комиссар Приморского отделения "РСО", обозначив, что помощь пенсионерам оказать дистанционно не получится.

В специальном конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года приняли участие 36 социально ориентированных НКО из Приморского края, из которых 12 стали победителями. Победителям конкурса из Приморья предоставлены гранты президента Российской Федерации в общем размере 23,8 млн рублей. Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. Финансирование получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.