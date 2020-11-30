Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума за полтора месяца

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в Москве в понедельник поднялся до максимальной с 14 октября отметки и составил 1,22. В среднем по России этот показатель остался на уровне воскресенья и равняется 1,09, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ни в одном из десяти регионов с наибольшим распространением заболевания коэффициент не оказался ниже единицы. В Свердловской области и в Красноярском крае он равен 1, в остальных выше этой отметки.

В Иркутской области показатель составил 1,02, в Нижегородской и Воронежской областях - 1,03, в Ростовской области - 1,04, в Подмосковье и в Ханты-Мансийском автономном округе - 1,07.

В Санкт-Петербурге, где в начале месяца фиксировали менее тысячи случаев, а к концу - почти 4 тыс. в день, коэффициент впервые за месяц опустился до уровня 1,12. В течение месяца он поднимался до 1,34, что свидетельствует об интенсивном развитии эпидемиологического процесса.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.