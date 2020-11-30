Представителям пострадавшей от пандемии туротрасли в Приамурье выплачено 15 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Представителям пострадавшей в период пандемии туристической отрасли выплачено более 15 млн рублей из бюджета Амурской области, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей региона.

"Туристическая отрасль была признана пострадавшей от пандемии одной из первых, негативный эффект мы ощутили раньше остальных из-за остановки регулярного пассажирского сообщения с Китаем. В связи с этим очень важно было создать комплекс оперативных антикризисных финансовых, налоговых и организационных мер поддержки отрасли. Наиболее востребованными стали прямые субсидии из регионального бюджета: 62 туроператора и турагента получат свыше 7 млн рублей, а 32 предпринимателя в сфере гостиничного бизнеса - 8,4 млн", - цитирует пресс-служба заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерину Кирееву.

Специалистами министерства продолжается прием заявок на получение из областного бюджета специальных грантов до 1 млн рублей на развитие внутреннего и въездного туризма. "Пилотными территориями грантовой поддержки стали три муниципалитета. Прием заявок завершился в Бурейском районе и продолжается сейчас в Благовещенске и Зее", - добавила Киреева.

Кроме того, представители туристической отрасли вместе с коллегами из других регионов страны имели возможность воспользоваться поддержкой из федерального бюджета, в частности, на компенсацию за возврат билетов и путевок в связи с закрытием ряда международных направлений из-за эпидемиологической обстановки.

Известно, что в 2021 году для амурских предпринимателей в сфере туризма сохранится пониженная ставка при использовании упрощенной системы налогообложения - вместо 6% ставка составит 1%. "Меры поддержки туристической отрасли планируем дополнять в дальнейшем. Они будут разрабатываться с учетом международной ситуации и тех мер, которые внедряются на федеральном уровне", - сказала Киреева.

Ранее Ростуризм анонсировал создание плана восстановления туристической отрасли после пандемии и дальнейшей модернизации этого сектора. План предусматривает поддержку инвесторов, в том числе путем софинансирования региональных инфраструктурных проектов и льготного кредитования строительства. Также в плане будет учтена необходимость реконструкции отелей и иных средств размещения, увеличение субсидирования прироста туристических потоков, запуск национальной маркетинговой кампании и другие меры.