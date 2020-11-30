Врачи из Москвы помогли более 1 тыс. пациентов с коронавирусом в Свердловской области

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мультимодальная бригада специалистов из Москвы помогла коллегам из Свердловской области в лечении пациентов с коронавирусом, за две недели было осмотрено более 1 тыс. человек. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичного департамента здравоохранения.

Мультидисциплинарная бригада московских врачей вернулась из Свердловской области, где в течение двух недель оказывала консультативно-методическую и практическую помощь местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусом. Бригаду возглавлял врач-хирург госпиталя для ветеранов войн № 1 Сергей Андреев. Ранее он руководил бригадами врачей, которые помогали коллегам в Забайкальском и Хабаровском крае, Удмуртии и на Камчатке.

"Мы посетили ведущие медицинские учреждения Свердловской области. В Екатеринбурге побывали в Центральной городской клинической больнице № 1, городской клинической больнице № 40, больницах № 23 и № 14. В Нижнем Тагиле посетили Городскую инфекционную больницу и городскую больницу № 1, а также побывали в больницах и поликлиниках в Асбесте, Каменск-Уральске и Богдановиче. В общей сложности мы с коллегами осмотрели более 1 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе находящихся в реанимации", - сказал Андреев.

В рамках визитов бригады поделились накопленным опытом по лечению COVID-19 с местными специалистами, скорректировали тактику лечения пациентов, уделили особое внимание эпидемиологической безопасности лечебного процесса, дали рекомендации по корректному распределению потоков пациентов и разграничению красных и зеленых зон. Оказали помощь в организации медицинского консилиума с больницами края в рамках телемедицины. Также большое внимание московские врачи уделили изменению организации санитарных пропускников в отдельных стационарах области. Для местных специалистов столичные медики прочитали лекции по тактике лечения и по другим актуальным медицинским направлениям.

В состав мультидисциплинарной бригады вошли следующие специалисты: инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог. Все специалисты имеют большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров и поликлиник: городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского (Зеленоград), детской инфекционной клинической больницы № 6, городской клинической больницы № 29 им. Н. Э. Баумана, а также консультативно-диагностического центра № 121 департамента здравоохранения Москвы. Медики укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

"Московские врачи с мая 2020 года делятся опытом лечения пациентов с коронавирусом с медиками из регионов [и из других стран]. Ранее мультидисциплинарные бригады столичных врачей направлялись в Казахстан, Узбекистан, Республику Северная Осетия - Алания, Ингушетию, Удмуртию, Дагестан, в Забайкальский край, кроме того, московские врачи помогали медикам во Владимирской и Псковской областях, на Камчатке, в Ханты-Мансийске, Туве, Хабаровске, а также в Ямало-Ненецком автономном округе", - напоминается в материале.