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Пандемия COVID-19

Зампред правительства Ярославской области заразился коронавирусом

Анатолий Гулин попросил жителей области не забывать о мерах предосторожности и рекомендациях специалистов

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин заразился коронавирусом, он лечится амбулаторно, его состояние удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"У заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина диагностировали коронавирус. Состояние Анатолия Николаевича - удовлетворительное. Он лечится дома, а сотрудники, с которыми был в контакте, - на самоизоляции", - говорится в сообщении.

На своей странице в Facebook Гулин попросил жителей области не забывать о мерах предосторожности и рекомендациях специалистов. "Соблюдайте масочный режим, чаще обрабатывайте руки, ограничивайте контакты и оставайтесь при возможности дома. Отнеситесь с пониманием к существующим ограничениям", - написал Гулин.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в Ярославской области выявлено 183 случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в регионе выросло до 16 433. Всего выздоровевших 15 414, умерли 84 человека.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия COVID-19
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