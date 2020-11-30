Почти 160 объектов будет благоустроено в 2020 году в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти завершают благоустройство 159 объектов в Ростовской области, работы на почти трети из них идут в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"В этом году в Ростовской области на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" из федерального бюджета было направлено 1,5 млрд рублей, за счет которых благоустраивается 46 объектов. <…> В общей сложности в этом году в Ростовской области будет благоустроено 159 объектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что средний процент готовности объектов составляет более 90%. Работы планируется завершить до конца года.

По словам заместителя губернатора - министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокина, завершается благоустройство площади Майдан в Белой Калитве, общественного пространства в станице Заплавской, а также прибрежной зоны вдоль реки Темерник в Ростове-на-Дону.

Сорокин отметил, что при реализации проектов принимается во внимание местная специфика. Так, вместо деревянных элементов из сосны на некоторых территориях власти рекомендуют использовать лиственницу, так как эта порода дерева прочнее и лучше ведет себя как во влажном, так и в засушливом климате.

Кроме того, импортное оборудование заменяется на отечественные аналоги. "При этом импортозамещение не самоцель - наша задача вовлечь в процесс местных производителей. Это и налоговые поступления, и новые рабочие места на местных предприятиях", - отметил Сорокин.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.