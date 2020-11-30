Moderna 30 ноября подаст заявку на одобрение вакцины от коронавируса в США и ЕС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Американская компания Moderna объявила, что в понедельник подаст заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в регуляторы США и ЕС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Сегодня Moderna подаст заявку на одобрение экстренного применения [вакцины] в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и заявку на разрешение на условную авторизацию на рынке в Европейское медицинское агентство", - говорится в заявлении.