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Пандемия COVID-19
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Moderna 30 ноября подаст заявку на одобрение вакцины от коронавируса в США и ЕС

Компания, в частности, подаст заявку на одобрение экстренного применения вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Американская компания Moderna объявила, что в понедельник подаст заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в регуляторы США и ЕС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Сегодня Moderna подаст заявку на одобрение экстренного применения [вакцины] в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и заявку на разрешение на условную авторизацию на рынке в Европейское медицинское агентство", - говорится в заявлении.

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