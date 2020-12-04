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Новый год и Рождество - 2021

Что делать, чтобы елка не осыпалась?

© Сергей Бобылев/ТАСС

Первый елочный базар в Подмосковье открывается 4 декабря. Всего в регионе будет около 400 торговых точек, более 100 из них — в рамках новогодних ярмарок, организованных на территориях городских округов.

В Москве базары традиционно начнут работу 20 декабря. Около 300 точек расположат практически во всех округах и районах столицы. Также новогодние деревья москвичи могут выбрать онлайн. 

В условиях пандемии торговые площадки должны соблюдать требования Роспотребнадзора. 

Важно заранее подумать не только о безопасной покупке, но и о том, как правильно донести ель до дома, установить ее и как ухаживать за деревом, чтобы оно простояло дольше.

Как транспортировать?

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Оберните дерево специальной сеткой или мешковиной, прижимая ветки по направлению к макушке, и обвяжите веревкой. Обычно ели продают уже упакованными, что значительно упрощает задачу. Несите дерево верхушкой назад. А перед входом в подъезд разверните наоборот.

По возможности не вносите ель сразу в квартиру. Если на улице –10°C и холоднее, из-за резкого перепада температуры дерево может быстро осыпаться. Желательно подержать его некоторое время в подъезде.

Как установить?

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Снимите с елки упаковочную сетку, немного подпилите основание ствола и снимите несколько сантиметров коры. Это необходимо, чтобы избавить нижнюю часть ствола от смолы, которая помешает дереву впитывать влагу.

Устанавливать елку можно разными способами. Самый простой — в специальную подставку. В этом случае перед установкой место среза желательно обернуть влажной тканью, которую нужно будет периодически смачивать. Идеальный вариант — поставить елку в емкость с песком, который надо будет поливать раз в два-три дня. Нижняя часть ствола должна быть погружена в песок не менее чем на 20 см.

Какой бы способ вы ни выбрали, нижние ветви, скорее всего, придется подрезать, чтобы они не мешали устанавливать дерево.

Как можно продлить жизнь елки?

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  • Не ставьте елку рядом с батареей. Она может быстро засохнуть.
  • Не перегружайте ветви мишурой.
  • Регулярно опрыскивайте дерево. Если у вас есть увлажнитель воздуха, придвиньте его поближе к елке.
  • Добавьте в воду для полива таблетку аспирина и пару столовых ложек сахара из расчета на 1 литр. 

А вырубка елок на Новый год не наносит ущерба природе?

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По словам представителей Greenpeace, сегодня новогодние деревья заготавливают без ущерба для леса. Чаще всего их выращивают на специальных плантациях или срубают в питомниках, где сеянцы ели выращивались для лесовосстановления, но не были использованы и переросли.

Конечно, речь идет только об официально заготовленных деревьях. Поэтому так важно покупать ели на специально организованных рынках или в магазинах, а не с рук, чтобы не поощрять незаконную вырубку.

 

 

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