Что делать, чтобы елка не осыпалась?

Первый елочный базар в Подмосковье открывается 4 декабря. Всего в регионе будет около 400 торговых точек, более 100 из них — в рамках новогодних ярмарок, организованных на территориях городских округов.

В Москве базары традиционно начнут работу 20 декабря. Около 300 точек расположат практически во всех округах и районах столицы. Также новогодние деревья москвичи могут выбрать онлайн.

В условиях пандемии торговые площадки должны соблюдать требования Роспотребнадзора.

Важно заранее подумать не только о безопасной покупке, но и о том, как правильно донести ель до дома, установить ее и как ухаживать за деревом, чтобы оно простояло дольше.