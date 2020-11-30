Адвокат Берлускони сообщил, что состояние перенесшего COVID-19 политика ухудшилось

РИМ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Врачи предписали бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони домашний покой после перенесенного в сентябре заболевания, вызываемого коронавирусом. Как сообщил в понедельник один из адвокатов Берлускони Федерико Чеккони, состояние 84-летнего политика ухудшилось.

"Медики рекомендуют полный покой, никаких передвижений и никакой деятельности", - заявил адвокат и добавил, что состояние Берлускони в последние дни "немного ухудшилось".

В свою очередь, официальные представители Берлускони сообщили корреспонденту ТАСС, что состояние экс-премьера удовлетворительное. "Лишь несколько дней отдыха", - пояснил официальный представитель политика.

Диагноз Берлускони, который несколько лет назад перенес сложную операцию на сердце, был поставлен 2 сентября, после чего политика госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября экс-премьер был выписан. Сам Берлускони признавался, что в какой-то момент чувствовал себя очень неважно и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь "адской".

В Милане и еще нескольких городах идут суды по делу "Руби-тер": Берлускони, его адвокатов и еще несколько человек обвиняют в подкупе свидетелей по громкому процессу об использовании политиком услуг несовершеннолетних проституток. Бывший премьер в 2014 году был оправдан, однако следствие подозревает свидетельниц по делу в даче ложных показаний.

После завершения расследования в разных городах по месту жительства предполагаемых лжесвидетелей открылись отдельные процессы. В Милане и Сиене суды должны подойти к завершению, однако вынесение приговоров откладывается из-за ситуации с пандемией.