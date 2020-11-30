{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Адвокат Берлускони сообщил, что состояние перенесшего COVID-19 политика ухудшилось

84-летнему экс-премьеру Италии предписан покой, рассказал Федерико Чеккони

РИМ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Врачи предписали бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони домашний покой после перенесенного в сентябре заболевания, вызываемого коронавирусом. Как сообщил в понедельник один из адвокатов Берлускони Федерико Чеккони, состояние 84-летнего политика ухудшилось.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Медики рекомендуют полный покой, никаких передвижений и никакой деятельности", - заявил адвокат и добавил, что состояние Берлускони в последние дни "немного ухудшилось".

В свою очередь, официальные представители Берлускони сообщили корреспонденту ТАСС, что состояние экс-премьера удовлетворительное. "Лишь несколько дней отдыха", - пояснил официальный представитель политика.

Диагноз Берлускони, который несколько лет назад перенес сложную операцию на сердце, был поставлен 2 сентября, после чего политика госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября экс-премьер был выписан. Сам Берлускони признавался, что в какой-то момент чувствовал себя очень неважно и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь "адской".

В Милане и еще нескольких городах идут суды по делу "Руби-тер": Берлускони, его адвокатов и еще несколько человек обвиняют в подкупе свидетелей по громкому процессу об использовании политиком услуг несовершеннолетних проституток. Бывший премьер в 2014 году был оправдан, однако следствие подозревает свидетельниц по делу в даче ложных показаний.

После завершения расследования в разных городах по месту жительства предполагаемых лжесвидетелей открылись отдельные процессы. В Милане и Сиене суды должны подойти к завершению, однако вынесение приговоров откладывается из-за ситуации с пандемией.

Теги
ИталияБерлускони, СильвиоПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В США пообещали, что первые две вакцины от коронавируса станут доступны до 25 декабря
Американский регулятор назначил на 10 декабря заседание по вопросу одобрения вакцины Pfizer, напомнил министр здравоохранения Алекс Азар
Читать полностью