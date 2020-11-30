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Минпросвещения не фиксирует сбоев по выплатам 5 тыс. рублей за классное руководство

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что выплата классным руководителям контролируется

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбоев в организации выплат в размере 5 тыс. рублей классным руководителям не фиксируется, заявил в понедельник глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Мы контролируем выплату [классным руководителям], установленную президентом. Здесь никаких сбоев нет", - заявил Кравцов.

С 1 сентября 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина учителям школ установлена специальная доплата в размере 5 тыс. рублей за работу классным руководителем. При этом за ними сохранились все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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