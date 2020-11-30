СПбПУ запустит зеркальный инжиниринговый центр в Сибирском федеральном университете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого подписал соглашение о создании в Сибирском федеральном университете (Красноярск) зеркального инжинирингового центра (ЗИЦ). Об этом сообщили в пресс-службе СПбПУ.

"Создание ЗИЦ в регионе позволяет транслировать наш опыт и компетенции для решения задач-вызовов высокотехнологичных предприятий. От обсуждения актуальных проблем промышленности мы в команде с вашими специалистами готовы переходить к реализации реальных проектов в интересах индустриальных партнеров. Результатом такого сотрудничества становится расширение ваших компетенций, развитие наших партнерских отношений для дальнейшего устойчивого развития и движения вперед", - процитировали в пресс-службе проректора по перспективным проектам СПбПУ Алексея Боровкова.

По его словам, внедрение цифрового проектирования и моделирования, цифровых двойников предполагает обмен уникальными компетенциями между всеми партнерами, создает возможности для подготовки специалистов. На сегодняшний день такие центры уже успешно функционируют в Кабардино-Балкарском государственном университете (ЗИЦ "Эльбрус") в области разработки композиционных материалов, Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А. Соловьева и ПАО "ОДК-САТУРН" в области цифрового энергомашиностроения, а также в Сургутском государственном университете (УЗИЦ "Центр компьютерного инжиниринга").

"Мы наметили дальнейшее взаимодействие по актуализации образовательного проекта, разработке сетевых образовательных программ. Мы уже создаем совместную образовательную программу между нашим и вашим университетами и МГУ, плюс сейчас есть общие вызовы, актуальные для всех организаций высшего образования, которые вряд ли удастся качественно решить в одиночку, поэтому мы решили скооперировать наши усилия для достижения синергетического эффекта", - процитировали в пресс-службе СПбПУ проректора по учебной работе Сибирского федерального университета Дениса Гуца.

О вузах

СПбПУ - один из ведущих политехнических вузов страны. Центр компетенций НТИ "Новые производственные технологии" СПбПУ, на основе которого создан консорциум НЦМУ "Передовые цифровые технологии", - инфраструктурная основа взаимодействия научных, образовательных и промышленных организаций в целях обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний-лидеров на глобальных рынках НТИ и в высокотехнологичных отраслях промышленности. На сегодняшний день проектный консорциум Центра НТИ СПбПУ объединяет 74 организации, включая госкорпорации "Ростех", "Росатом", РЖД, ОАК, ОДК, ОСК, "Вертолеты России" и другие ведущие университеты-партнеры.

СФУ - первый в России федеральный университет, основанный в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России.