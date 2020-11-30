В Самарской области 46% родителей положительно оценили качество горячего питания в школах

САМАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Качеством горячего питания для школьников Самарской области удовлетворены 46% родителей, направивших свои оценки по этому вопросу через портал "Госуслуги" и по горячей линии. Об этом сообщила руководитель управления общего образования в региональном Министерстве образования и науки Татьяна Лапшова на расширенном заседании комиссии областной общественной палаты по общественному контролю и экспертизе.

"По состоянию на 25 ноября поступило 363 обращений, из которых 46% заявителей полностью удовлетворены качеством питания, 33,1% имеют претензии к качеству питания, 5,2% отметили категорию "иные", что означает, что они имеют отдельные замечания. Еще 5% родителей не устраивает рацион питания, 2,8% жалуются на состояние столовой, 1,9% указывают на отсутствие горячего питания, 0,8% заявило, что горячее питание имеется, но оно не бесплатное", - рассказала Лапшова, отметив, что часть обращений отработана, остальные находятся в работе.

При этом представители Роспотребнадзора во время проверок фиксируют нарушения в рационе питания в школьных столовых.

"Мы неоднократно выявляем отступление фактического рациона от утвержденного меню [на две недели], причем необоснованное. Бывают замены отдельных блюд. Меняются кисломолочные напитки, соки на более дешевые и, соответственно менее ценные, например, на чай. Заменяются и рыбные блюда на курицу", - сказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Надежда Антонова. В случае выявлений каких-либо нарушений она советовала родителям направлять обращения в Роспотребнадзор с соответствующими фото.

По данным регионального минобразования, сейчас в регионе насчитывается более 7 тыс. детей, которые получают либо бесплатное горячее питание, либо компенсацию (в случае отказа). Для организации бесплатных завтраков и обедов в регион поступило около 404,9 млн рублей из федерального бюджета, еще почти 218 млн рублей было предусмотрено в областной казне.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.