В Вологодской области начали подготовку к Новому году

ВОЛОГДА, 30 ноября. /ТАСС/. Муниципалитеты Вологодской области, где расположена популярная у туристов вотчина Деда Мороза, подготовятся к празднованию Нового года, украсят улицы и площади, несмотря на пандемию. Такое поручение озвучил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"С 1 декабря начинается подготовка наших муниципалитетов, крупных и малых городов к празднованию Нового года. Хотелось бы, чтобы и Великий Устюг, где вотчина Деда Мороза, и другие муниципалитеты приобрели яркий, красочный облик. Нам надо создать настроение, соответствующее Новому году, это главный праздник каждого жителя нашей страны. Поэтому, невзирая на пандемию, на тяжелое психологическое настроение жителей, давайте приступим к праздничному убранству", - поручил глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Он призвал к созданию праздничной атмосферы также предприятия и организации всех форм собственности. "Мы - новогодняя столица Северо-Запада. Совсем недавно у нас прошел старт новогодних торжеств на вотчине [Деда Мороза], люди хотят увидеть праздник, который для многих пройдет, к сожалению, в онлайн-режиме, но праздничное убранство никто не отменял. Скорее всего, обстоятельства не позволят нам провести многолюдные мероприятия, но создать праздничную атмосферу мы обязаны", - сказал Кувшинников.

По информации пресс-службы мэрии Вологды, подготовка в столице области уже началась. До 1 декабря в Вологде планируется установить 19 новогодних деревьев в разных районах города, после их нарядят гирляндами и игрушками, поступившими из детских садов и школ на конкурс "Лучшая новогодняя игрушка на новогоднюю ель".

К 5 декабря также должна быть завершена установка всех новогодних украшений. Так, площадь Революции и Кремлевский сад оформлены гирляндами, консолями и сноуфолами ("тающими сосульками"). Смонтированы навесные прожекторы на площади Революции и у входа в Кремлевский сад, подключены гирлянда "звездное небо" на Каменном мосту, светодиодная нить на улице Мира и гирлянды на аллеях. Украшены бахромой административные здания. В этом году особым подарком вологжанам от представителей бизнеса станет арт-объект "Танцующая пара", который изготавливает компания из Санкт-Петербурга. Объемную фигуру установят на проспекте Победы.

В Череповце также приступили к установке елок на главных городских площадках, сообщал мэр города Вадим Германов. На площади у Дворца металлургов установят деревянные торговые павильоны с выпечкой, горячими напитками, елочными игрушками и сувенирами для первой городской ярмарки на открытом воздухе.