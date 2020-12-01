Металлоинвест запустил уникальный конвейер для транспортировки железной руды

Началась опытно-промышленная эксплуатация крутонаклонного дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) на юго-восточном борту карьера Михайловского горно-обогатительного комбината имени Андрея Варичева. Он производит дробление неокисленных железистых кварцитов (тип горной породы - прим. ТАСС) на нижних уровнях карьера и затем поднимает их наверх. В состав комплекса входит более 40 объектов, в том числе дробильно-перегрузочная установка, бортовой крутонаклонный конвейер, промежуточный конвейер, погрузочно-складской комплекс, инженерные объекты.

Длина конвейера 700 метров, высота подъема руды - 215 метров, угол наклона - 37 градусов. Для транспортировки руды под таким вертикальным уклоном конвейер сконструирован по типу "сэндвич". У него две ленты: та, что несет груз, и прижимная. На строительство ДКК ушло 35,5 тыс. кубометров бетона и около 2,4 тыс. тонн металлоконструкций.

По словам председателя Совета директоров Металлоинвеста Ивана Стрешинского, ДКК - часть масштабной программы, направленной на развитие производственных мощностей и радикальное повышение качества продукции Михайловского ГОКа. Это "самый важный и масштабный проект компании "Металлоинвест" сегодня", - подчеркнул он.

"Мы гордимся, что первыми в России запускаем конвейерную технологию, которая значительно повышает эффективность производственного процесса, - отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. - ДКК позволяет нам вовлечь в разработку запасы руды высокого качества и поддерживать высокий уровень производства концентрата (продукта обогащения руды с высоким содержанием ценного компонента и низким уровнем примесей - прим. ТАСС) - более 17 млн тонн в год. Внедрение новой конфигурации горнотранспортной схемы позволит нам снизить себестоимость добычи руды: сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и железнодорожного транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более бережно использовать природные ресурсы, снизить объем вскрыши (пустой породы, покрывающей залежи полезного ископаемого - прим. ТАСС)".

Производство с пятидесятилетней историей

Михайловское месторождение - одно из крупнейших месторождений железной руды в мире. Оно находится вблизи города Железногорска и является частью Курской магнитной аномалии. Объем разведанных запасов оценивается в 10,3 млрд тонн (оценка JORC на июль 2010 года, скорректированная на объем добычи к 31 декабря 2019 года - прим. ТАСС).

Месторождение было открыто в 1950 году. Для его освоения построили Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Разработка месторождения ведется открытым способом. Первый железорудный концентрат получили в октябре 1973 года.

Сегодня основная продукция комбината - окатыши для доменного производства. За последние пять лет объем их отгрузки вырос с 10,4 до 14,9 млн тонн в год. Кроме того, комбинат отгружает концентрат и аглоруду (продукт дробления и термической обработки товарной руды - прим. ТАСС) в объеме 3,7 млн тонн ежегодно. 58% всей продукции идет на внутренний рынок, остальное экспортируется.