Металлоинвест запустил уникальный конвейер для транспортировки железной руды

Началась опытно-промышленная эксплуатация крутонаклонного дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) на юго-восточном борту карьера Михайловского горно-обогатительного комбината имени Андрея Варичева. Он производит дробление неокисленных железистых кварцитов (тип горной породы - прим. ТАСС) на нижних уровнях карьера и затем поднимает их наверх. В состав комплекса входит более 40 объектов, в том числе дробильно-перегрузочная установка, бортовой крутонаклонный конвейер, промежуточный конвейер, погрузочно-складской комплекс, инженерные объекты.
Длина конвейера 700 метров, высота подъема руды - 215 метров, угол наклона - 37 градусов. Для транспортировки руды под таким вертикальным уклоном конвейер сконструирован по типу "сэндвич". У него две ленты: та, что несет груз, и прижимная. На строительство ДКК ушло 35,5 тыс. кубометров бетона и около 2,4 тыс. тонн металлоконструкций.
По словам председателя Совета директоров Металлоинвеста Ивана Стрешинского, ДКК - часть масштабной программы, направленной на развитие производственных мощностей и радикальное повышение качества продукции Михайловского ГОКа. Это "самый важный и масштабный проект компании "Металлоинвест" сегодня", - подчеркнул он.
"Мы гордимся, что первыми в России запускаем конвейерную технологию, которая значительно повышает эффективность производственного процесса, - отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. - ДКК позволяет нам вовлечь в разработку запасы руды высокого качества и поддерживать высокий уровень производства концентрата (продукта обогащения руды с высоким содержанием ценного компонента и низким уровнем примесей - прим. ТАСС) - более 17 млн тонн в год. Внедрение новой конфигурации горнотранспортной схемы позволит нам снизить себестоимость добычи руды: сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и железнодорожного транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более бережно использовать природные ресурсы, снизить объем вскрыши (пустой породы, покрывающей залежи полезного ископаемого - прим. ТАСС)".
Производство с пятидесятилетней историей
Михайловское месторождение - одно из крупнейших месторождений железной руды в мире. Оно находится вблизи города Железногорска и является частью Курской магнитной аномалии. Объем разведанных запасов оценивается в 10,3 млрд тонн (оценка JORC на июль 2010 года, скорректированная на объем добычи к 31 декабря 2019 года - прим. ТАСС).
Месторождение было открыто в 1950 году. Для его освоения построили Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Разработка месторождения ведется открытым способом. Первый железорудный концентрат получили в октябре 1973 года.
Сегодня основная продукция комбината - окатыши для доменного производства. За последние пять лет объем их отгрузки вырос с 10,4 до 14,9 млн тонн в год. Кроме того, комбинат отгружает концентрат и аглоруду (продукт дробления и термической обработки товарной руды - прим. ТАСС) в объеме 3,7 млн тонн ежегодно. 58% всей продукции идет на внутренний рынок, остальное экспортируется.
На пути в высшую мировую лигу
По замыслу Металлоинвеста, комплексная программа развития Михайловского комбината предполагает радикальное повышение качества его продукции. Так, компания намерена менять работу производственных мощностей в сторону повышения эффективности и экологичности. Внедрение передовых технологий обогащения руды позволит улучшить химические, физические характеристики и металлургические свойства концентрата и окатышей. Это даст возможность для расширения линейки окатышей и их производства под индивидуальные требования клиента.
Речь идет, в первую очередь, об отгрузке окатышей премиального качества (DR-grade), предназначенных для последующей металлизации - производства горячебрикетированного (ГБЖ) и прямовосстановленного железа (ПВЖ). Еще летом 2020 года Михайловский комбинат начал опытное производство новых окатышей. В ходе лабораторных испытаний была разработана технология производства высококачественного концентрата методом флотации (один из методов обогащения полезных ископаемых - прим. ТАСС). В дальнейшем из флотоконцентрата были произведены окатыши. Содержание железа в них составило примерно 68%. Уровень вредных примесей - диоксида кремния и серы - крайне низок: около 1% и 0,003% соответственно. Эти показатели удовлетворяют требованиям мирового рынка для высококачественных DR-grade окатышей.
"Перед нами стоит задача вывести продукцию комбината в высшую мировую лигу. Ранее окатыши Михайловского ГОКа использовались в доменных печах, а с повышением качества они станут востребованы для производства металлизованного сырья. Наш премиальный продукт будет задействован в более "зеленых" цепочках производства стали. При производстве ПВЖ и ГБЖ экономия энергоресурсов составляет до 50% по сравнению с выплавкой чугуна. Выбросы парниковых газов ниже на 60%", - отметил руководитель комплексной программы повышения качества железорудной продукции Михайловского ГОКа, директор департамента горнорудного производства Металлоинвеста Ринат Исмагилов.
Шесть тысяч тонн в час
В 2023 году компания планирует завершить второй этап проекта ДКК. На северо-восточном борту карьера будет построен пологий дробильно-конвейерный комплекс мощностью 35 млн тонн руды в год, или 6 тыс. тонн в час.
В качестве поставщика оборудования и технологических решений для строительства второго конвейера Металлоинвест рассматривает компанию УЗТМ-КАРТЭКС, объединяющую крупнейших производителей горной техники - Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС. В рамках проекта предприятия могут изготовить дробильно-перегрузочную установку, штабелеукладчик и конвейеры разных типов. Соответствующее соглашение было подписано компаниями во время торжественной церемонии пуска крутонаклонного ДКК на юго-восточном борту карьера.
Общий объем инвестиций Металлоинвеста в рамках обоих этапов проекта ДКК составит около 11 млрд рублей. На Михайловском ГОКе будет создано до 300 новых рабочих мест.