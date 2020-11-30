Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 15 декабря

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник подписал постановление о продлении в регионе из-за пандемии коронавируса режима "Повышенная готовность" до 15 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Действующей до этого версией постановления режим повышенной действовал в регионе до 1 декабря.

"Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 15 декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что обязательным для соблюдения остается масочный режим во всех общественных местах, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов и иных зданий, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе. Также в регионе должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 м, сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий, численность участников деловых мероприятий не должна превышать 100 человек. Режим самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет, страдающих болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в регионе приняли решение не отменять ограничения по работе кафе и ресторанов в новогоднюю ночь - они будут принимать гостей до полуночи. При этом в Краснодарском крае разрешили работу рождественских ярмарок при соблюдении санитарных норм и социальной дистанции, но все массовые гуляния отменены. Новогодние детские представления из-за пандемии пройдут в онлайн-формате.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за текущие сутки выявлены 166 случаев COVID-19, за время пандемии коронавирусом заразились 22 089 человек, из них выздоровели и выписаны из больниц 14 964 пациента, зафиксированы 599 летальных исходов, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 58 пациентов, еще трое - на ЭКМО. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 389,2.