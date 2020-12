Билли Айлиш, BTS и Kizaru. Кого слушали российские пользователи Spotify в 2020 году

Spotify собрал и проанализировал данные о песнях и исполнителях, которым отдали предпочтение российские слушатели с момента запуска сервиса в стране 15 июля.

Самым популярным жанром стал русский рэп, также российские пользователи сервиса слушают зарубежный поп, русский поп, русский рок и зарубежный рэп. Топ-5 популярных исполнителей сформировали рэперы из России, Казахстана и Белоруссии - Kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. Самой популярной исполнительницей при этом стала американская певица Билли Айлиш, а на третьем месте - Ариана Гранде, однако оставшиеся три позиции в пятерке заняли певицы из России - дора, Алена Швец и Zivert.

В топ-5 групп вошли два K-pop-коллектива: на первом месте - BTS, а на четвертом - BLACKPINK. Российская рок-группа "Король и Шут" попала на третьем место, а оставшиеся позиции в пятерке заняли хип-хоп-дуэты - российский Miyagi & Andy Panda и американский $uicideBoy$. Список самых популярных песен сформировали Slava Marlow - "Снова я напиваюсь", Kizaru - "Дежавю", BTS - Dynamite, Morgenshtern и Элджей - Cadillac и The Weeknd - Blinding Lights. Первую четверку самых популярных альбомов заняли рэп-исполнители (Miyagi & Andy Panda - YAMAKASI, Boulevard Depo - OLD BLOOD, Kizaru - BORN TO TRAP, Kizaru - Karmageddon), и только на пятом месте оказались BTS с Map of the Soul: 7 - The Journey.

Отдельный рейтинг Spotify составил из песен, которыми больше всего любят делиться в "историях" в Instagram. Туда вошли girl in red - we fell in love in october, The Neighbourhood - Sweater Weather, ssshhhiiittt! - "Танцы", Mr.Kitty - After Dark и Lil Peep - Star Shopping.

Spotify является самым популярным аудиостриминговым сервисом по подписке в мире и насчитывает более 320 млн пользователей.