В районах Крыма с благоприятной эпидемиологической обстановкой возобновят медосмотры

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Диспансеризацию взрослого населения и медосмотры возобновят в районах Крыма, где сложилась наиболее благоприятная обстановка с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

Поправки внесены в пункт 23 указа, которым ранее ограничивалось проведение диспасеризации для всех, однако были предусмотрены исключения.

"[Разрешить проведение] профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в муниципальных образованиях с наиболее благоприятной обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - говорится в тексте документа.

Также указом предусмотрена транспортировка в медучреждения людей старше 65 лет. "С целью минимизации рисков заражения новой коронавирусной инфекцией осуществлять доставку в медицинские организации и обратно лиц старше трудоспособного возраста и больных с хроническими заболеваниями, проживающих в сельской местности и отдаленных районах, на автотранспорте, закупленном Министерством труда и социальной защиты Республики Крым в рамках национального проекта "Демография", - сказано в поправках к указу.

Число выявленных заражений новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Республике Крым превысило 200. Всего с начала пандемии в регионе заразились более 15 тыс. человек, общее число выздоровевших - свыше 11,4 тыс. Умерли 286 человек.