В Вологодской области ускорят раздачу бесплатных пожарных датчиков семьям из групп риска

ВОЛОГДА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области активизируют работу по обследованию жилья на предмет исправности печного отопления и ускорят выдачу бесплатных пожарных датчиков в связи с возросшим количеством пожаров из-за неисправных печей. Такое поручение дал в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Пришла зима, возросло количество пожаров из-за неисправных печей и оборудования, буквально на днях в Чагодощенском районе погибла молодая женщина и ее малолетняя дочь, предварительная причина - неисправность печного оборудования. Это недопустимо. Нужно провести обследование жилого фонда на предмет исправности систем отопления, печей. Для групп риска мы закупаем специальные датчики пожарные, которые оповещают людей о задымлении помещения, прошу эту работу ускорить, активизировать", - поручил Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как сообщил руководитель комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Александр Колычев, с начала этого года произошло 293 пожара по причине неисправного печного отопления - пятая часть от общего количество пожаров в регионе. В них погибло 11 жителей области, тогда как за весь 2019 год - восемь погибших на таких пожарах. Профилактическими мероприятиями, несмотря на пандемию, было охвачено более 64 тыс. жителей области. В области устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели. Более одной тысячи многодетных семей получили такие извещатели бесплатно в рамках региональной правительственной программы.

"Чаще всего при обходах домов пожарные фиксируют следующие нарушения: трещины на стенах печи, повреждения печной трубы, топка с открытой дверцей печи или без присмотра взрослых, перекаливание печей. Каждый год с наступлением холодов мы фиксируем новый всплеск пожаров. Считаю необходимым принятие дополнительных профилактических мер, предлагаем задействовать в этом и старост населенных пунктов", - предложил Колычев.