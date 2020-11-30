В Минобрнауки опровергли информацию о массовом отчислении иностранных студентов из вузов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков опроверг информацию о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов. Соответствующее видео с его заявлением опубликовано в понедельник в официальном Telegram-канале министерства.

"Сразу же после того как появилась информация об отчислении иностранных студентов из российских вузов, мы оперативно получили уточняющую информацию от наших коллег, и я могу заверить всех, что никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет", - заявил Фальков.

По его словам, количество отчисленных в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года студентов "как в прошлом году, так и в этом примерно одинаковое, разница в несколько десятков". Глава Минобрнауки отметил, что все российские вузы ориентированы на индивидуальную работу со студентами, "в первую очередь со студентами первого курса".

"К сожалению, надо признать, что, безусловно, есть ситуации, что из ряда стран студенты по объективным причинам не могут въехать. Здесь ситуация, с одной стороны, обусловлена тем, что закрыты границы с этими странами, а с другой стороны, в зависимости от эпидемической обстановки ряд российских вузов перешли на дистанционный формат обучения, поэтому и здесь зачастую приезжать смысла нет", - добавил министр.

Ситуация со студентами

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре проверить появившуюся в СМИ информацию об отчислении из российских вузов иностранных студентов, которые не могут посещать занятия в условиях пандемии.

Как ранее сообщал Telegram-канал Mash, иностранных студентов начали отчислять из российских университетов, поскольку они не присутствуют на занятиях. Уточнялось, что 2 тыс. учащихся обратились к правительству РФ с просьбой пустить их в страну для очного обучения. Кроме того, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письменное обращение (имеется у ТАСС) в адрес вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой с просьбой помочь иностранным студентам, обучающимся в вузах РФ, вернуться в Россию.

В свою очередь в Минобрнауки заявили, что российские университеты сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой.