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Из-за тумана в Краснодаре задерживаются шесть рейсов

Два ушли на запасные аэродромы, еще один вернулся в аэропорт вылета

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Туман в Краснодаре стал причиной задержки вылета шести авиарейсов. Командиры двух самолетов, следовавших из Москвы, приняли решение сесть на запасных аэродромах, а рейс из Сочи решили вернуть в аэропорт вылета, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"По факту ограниченной видимости в 19:10, 30.11.2020, на вылет задержаны шесть рейсов", - сообщили в пресс-службе. Сейчас задерживаются рейсы в Москву, Махачкалу и Сочи.

Рейс авиакомпании Utair, следовавший из Сочи, возвращен в аэропорт вылета. Рейс авиакомпании "Победа", следовавший из Внуково, отправлен на запасной аэродром в Анапу. Рейс авиакомпании S7, следовавший из Домодедово, ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону.

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РоссияКраснодарский край
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