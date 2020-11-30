Директор Волковского театра в Ярославле заразился коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле Айрат Тухватуллин сообщил, что заразился коронавирусом.

"Лечусь амбулаторно, нахожусь на самоизоляции в квартире в Ярославле. До болезни я как раз был в командировке в Москве, в театре им. Волкова ни с кем не контактировал. Превентивно мы проведем тестирование части людей, это на всякий случай, у всех состояние хорошее, все нормально. Ситуация не повлияет на расписание спектаклей", - сказал ТАСС Тухватуллин.

Ранее коронавирус был выявлен у художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса. Он был госпитализирован 22 сентября, 12 октября стало известно, что Пускепалис выздоровел.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.