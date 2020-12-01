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Более 20 чиновников на Чукотке нарушили антикоррупционное законодательство

Двое муниципальных депутатов сложили свои полномочия еще до завершения прокурорской проверки

ТАСС, 1 декабря. Меры дисциплинарного воздействия применили к 19 муниципальным депутатам и двум руководителям департаментов правительства Чукотского автономного округа по факту нарушения антикоррупционного законодательства, сообщается на сайте окружной прокуратуры во вторник.

"Установлено, что ряд лиц указанной категории представили неполные (недостоверные) сведения о доходах, полученных ими и их супругами в 2019 году, об имеющемся в их собственности и пользовании недвижимом имуществе и открытых на их имя банковских счетах. В отношении 19 муниципальных чиновников и 2 руководителей департаментов округа применены предусмотренные законом меры дисциплинарного воздействия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще до завершения прокурорской проверки двое муниципальных депутатов добровольно сложили свои полномочия.

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