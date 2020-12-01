В Канаде зажгли рождественские огни в преддверии главного национального праздника

ОТТАВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Миллионы огней зажглись в понедельник во всех городах Канады в преддверии главного национального праздника - Рождества, которое отмечают по григорианскому календарю 25 декабря. Улицы крупных и небольших городов украсили световые гирлянды, витрины магазинов включили праздничную иллюминацию, а на площадях появились главные символы праздника - ели.

"Эта канадская традиция не только греет душу, но и объединяет нас, - говорится в специальном обращении к нации премьер-министра Канады Джастина Трюдо. - В этом году больше, чем когда-либо, нам нужны подобные празднования, чтобы напомнить нам, что, несмотря на трудности, мы едины как нация". По его словам, блеск праздничных огней в этом году будет напоминать жителям Канады о том, что "есть свет в конце тоннеля, и что мы преодолеем глобальную пандемию COVID-19".

По словам Трюдо, в этом году канадцы не смогут устраивать массовые гулянья и смотреть, например, на Парламентском холме в самом центре Оттавы ежегодные рождественские светопредставления. В этой связи он пригласил сограждан посмотреть виртуальное зимнее шоу, которое будет транслироваться на одном из правительственных сайтов 17 декабря. Обычно рождественские огни зажигают в Канаде в первую неделю декабря, но в этом году власти решили начать праздник немного раньше.

Огни столицы

В Оттаве, по свидетельству корреспондента ТАСС, с закатом солнца включилась подсветка комплекса зданий национального парламента - в этом году они подсвечиваются фиолетовым цветом, а также окрестных зданий и улиц. Правда, в этом году в отличие от прошлых лет на Парламентском холме было пусто - из-за пандемии коронавируса никто не пришел смотреть, как зажгутся праздничные огни, хотя обычно это мероприятие посещают тысячи людей. Практически безлюдно было и в других частях канадской столицы - канадцы достаточно ответственно воспринимают рекомендации властей и без лишней необходимости стараются не выходить из дома. "Обычно после шести вечера у нас трудно было найти свободное место, а сегодня занят лишь один столик", - сказала корр. ТАСС официантка одного из популярных ресторанов.

"Наряжается" Оттава к Рождеству и в спальных районах. Многие крыши и фасады частных домов сияют разноцветными огнями, а на газонах перед ними стоят инсталляции библейских сюжетов, светящиеся олени и Санта-Клаусы. "Канада зажгла огни в этом году немного раньше обычного. И мы еще на прошлой неделе украсили наш дом гирляндами. Такой трудный и грустный год, хочется уже праздника, и чтобы поскорее мы вернулись к нашей обычной жизни", - сказал корреспонденту ТАСС один из жителей канадской столицы.

Елки и скидки

Оттава активно готовится к приходу Рождества. На прошлой неделе в городе открылись елочные базары, где цены на новогодние ели начинаются от 25 канадских долларов (около $20). Атмосферу праздника дополняет звучащая во всех магазинах рождественская музыка и вездесущая реклама, сулящая небывалые скидки на все товары. Распродажи в это время года - это такая же традиция праздника, как и установка новогодней елки. Традиционно пик продаж в Канаде придется на так называемый Boxing Day - 26 декабря, когда на все товары будут самые большие скидки.

В понедельник рождественские иллюминации включились и в других городах Канады, таких как Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгари, Квебек, Виннипег и Эдмонтон. Согласно канадской традиции, рождественские огни погасят 7 января.