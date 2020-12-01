Синоптики прогнозируют в первый день зимы в Москве мокрый снег и температуру около нуля

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Температура около нуля градусов, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, ночью похолодает до 3 градусов мороза.

В Подмосковье синоптики прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в ночные часы возможны заморозки до минус 5 градусов.

Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 10 м/ с. Днем возможны осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололедица. В ночь на среду будет преимущественно без осадков, гололедица сохранится.

Атмосферное давление в регионе составит 760 мм ртутного столба.